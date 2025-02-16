شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبتروجت يبحثان عن هدف التقدم بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبتروجت التي تجمعهما حاليًا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

وجاءت بداية المباراة هادئة، وفى الدقيقة 8 هدد الزمالك مرمى بتروجت من كرة ثابتة نفذها زيزو وكاد الونش أن يسجل منها هدف التقدم، بعدما استحوذ الفارس الأبيض على الكرة قبل أن يستعيد بتروجت السيطرة ويهدد مرمى محمد صبحى بهجمات متفاوتة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد. خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد. خط الوسط: محمد علي عكاشة - حامد حمدان - رشاد المتولي. خط الهجوم: جابرييل شاكويدي - إسماعيل بامبا - بدر موسى.

ويمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.