شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 13 مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى باستاد برج العرب قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل الكثير من التحديات والتوقعات.

ويتسلح الأهلي بسجله المميز أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب، منذ قرار إقامة مباريات الفريقين هناك موسم 2015-2016، حيث لم يخسر المارد الأحمر أمام الدراويش في 13 مباراة سابقة على نفس الملعب فى كل البطولات، وفاز الأهلي على الإسماعيلي 10 مرات على "برج العرب"، وتعادل 3 مرات.

وحسم الأهلي مباراة الدور الأول أمام الإسماعيلي في الموسم الحالى، التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة على برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل ثلاثية الاهلى بيرسى تاو "هدفين" وحسين الشحات، فيما جاء هدف الإسماعيلى عن طريق ياو أنور ، فيما حسم الاهلى مباراة الدور الثانى بهدفين مقابل هدف علي ستاد برج العرب بالاسكندرية ، سجل ثنائية المارد الاحمر بيرسى تاو وإمام عاشور وسجل للدراويش عبد الرحمن مجدى من ركلة جزاء.

ويتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.