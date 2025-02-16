شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 03:20 م

يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي تُعد أحد أهم مواجهات الدوري المحلي، لذا نستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

ج: يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 لـ بطولة الدوري الممتاز.

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، أمام عاشور، جراديشار

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: يُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: حكم ساحة أمين عمر ويساعده حكم مساعد أول: هاني عبد الفتاح وحكم مساعد ثان: عمر فتحي وحكم رابع: عاطف حسين وحكم فيديو: محمد الصباحي ومعه خالد حسين.

س: ما هو ترتيب الأهلي والإسماعيلي قبل مباراتهما الليلة؟

ج: يمتلك فريق الأهلى 29 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 22 هدفا وتلقت 8 أهداف، فيما يمتلك الإسماعيلى 12 نقطة بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13.

س: ما هو تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى؟

ج: التقى الأهلي والإسماعيلي قبل لقاء الليلة فى 125 مباراة، حقق المارد الأحمر 67 فوزاً مقابل 36 تعادلا، فيما فاز الدراويش 22 مرة، وسجل لاعبو الأهلى 186 هدفاً وتلقت شباكهم 97، وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

س: ما هى آخر نتيجة للفريقين فى الدوري؟ج: فاز الأهلى على غزل المحلة بهدف دون رد، فيما خسر الإسماعيلى من الجونة بهدفين دون رد.