شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 فبراير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، تقرير طبيب الأهلي وراء استبعاد أشرف بن شرقي من مباراة الإسماعيلي، دونجا وشحاتة وناصر ماهر يقتربون من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل.

دونجا وشحاتة وناصر ماهر يقتربون من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على ضم ثلاثي وسط الزمالك "نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وناصر ماهر" لمعسكر الفراعنة في مارس المقبل، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تقرير طبيب الأهلي وراء استبعاد أشرف بن شرقي من مباراة الإسماعيلي

جاء قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، باستبعاد المغرب أشرف بن شرقي لاعب الفريق من مباراة الإسماعيلي الليلة بناءً على تقرير الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد جاب الله.

بعثة منتخب الناشئين تطير إلى المغرب اليوم للمشاركة فى دورة ودية

تتوجه بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس إلى المغرب اليوم، الأحد، للمشاركة فى دورة ودية المغرب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

موعد مشاركة ياسر إبراهيم فى تدريبات الأهلي الجماعية

يعود ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد مباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

منتخب مصر لسلاح الشيش يحصد برونزية كأس العالم للناشئين فى أوزبكستان

حقق المنتخب المصري لسلاح الشيش للرجال الميدالية البرونزية لأول مرة في بطولة كأس العالم للناشئين، التي أُقيمت في طشقند بأوزبكستان، بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-35 في مباراة تحديد المركز الثالث.

10 آلاف جنيه قيمة الاشتراك فى كأس مصر للسيدات هذا الموسم