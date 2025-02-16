شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف والجزيرى فى أول تشكيل للزمالك تحت قيادة بيسيرو أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجت، المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد. خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو". ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

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