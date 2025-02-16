جيمس لا يزال يحتفظ بمكانه في مباراة كل النجوم رغم بلوغه سن الأربعين

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو : يشارك ليبرون جيمس في مباراة كل النجوم للمرة الحادية والعشرين في مسيرته، رقم قياسي، الأحد، ورغم أنه يبلغ من العمر 40 عاما إلا أنه لا يزال يستحق مكانته بين نخبة لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ولا يعد جناح فريق ليكرز أول لاعب أربعيني يتم دعوته إلى مباراة كل النجوم التي تقام هذا العام في سان فرانسيسكو، بيد أن سلفيه كريم عبد الجبار والألماني ديرك نوفيتسكي، تمت دعوتهما لتكريم أخير ولكن ليس لأدائهما الذي كان متواضعا خلال موسمهما الأخير.

في المقابل، لا يزال جيمس يسجل في المتوسط أكثر من 24 نقطة ويحتل المركز الرابع في تصنيف أفضل ممرر في الدوري الأميركي الشمالي.

يتحول مركز ثقل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تدريجيا نحو جيل جديد من اللاعبين، ومن بينهم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، لكن "الملك" لا يزال يفرض نفسه في الملاعب.

وقال لاعب غولدن ستايت ووريرز موزيس مودي: "في الأربعين من عمره، فهو فوق الانتقادات، لأن لا أحد يفعل ما يفعله في عمره"، مضيفا "وهو حاضر في كل أمسية".

من أجل تجاوز الحدود مثل أي لاعب كرة سلة قبله، أخذ جيمس، المولود في أكرون بولاية أوهايو، إشارات نمط الحياة من أسلافه، الرائدين مايكل جوردان وكوبي براينت، وأضاف بعض اللمسات الإضافية.

يُظهر المسلسل الوثائقي الأخير "ستارتينغ 5" على نتفليكس النظام الذي يتبعه جيمس، بين العلاج الضوئي الحيوي او العلاج بالليزر منخفض المستوى (الضوء الأحمر)، و"حمام الثلج"، وغرفة الضغط العالي، وغير ذلك من أشكال العلاج بالضغط.

"بين خمس إلى سبع سنوات أكثر"

وقال مهاجم بروكلين نتس كام جونسون "إنه يستحق كل التقدير في العالم"، مضيفا "لم يصل أحد إلى هذا الحد، ولا أرى أي طريقة واضحة لأي شخص ليفعل كل هذا على الإطلاق".

وصفه نجم نيويورك نتس جايلن برونسون بإعجاب قائلا "منذ أن تم اختياره (في بداياته في الدوري الأميركي للمحترفين) واجه الكثير من التطلعات، ولم يكتف بذلك، بل تجاوزها، وما زال مستمراً. إنه أمر لا يصدق ومذهل".

وقال جيمس في عيد ميلاده الأربعين الذي وافق 30 كانون الأول/ديسمبر: "بصراحة، لو كنت أريد ذلك حقا، فربما أتمكن من اللعب على مستوى عال لمدة خمس إلى سبع سنوات أخرى"، مضيفا "ولكن هذا ليس ما سأفعله".

ولم يتحدث لاعب لوس أنجليس ليكرز أكثر عن مستقبله، لكن الصحافي في شبكة "إي إس بي إن" شمس شارانيا، وهو أحد أكثر الصحافيين اطلاعا على المستجدات في رابطة الدوري، تحدث عن احتمال اعتزاله في نهاية موسم 2025 2026.

على أية حال، فمن المرجح أن يلعب واحدة من آخر مباريات كل النجوم الأحد في سان فرانسيسكو، كجزء من فريق أسطوري يتضمن على الخصوص ستيفن كوري وكيفن دورانت.

وسواء رحل غدًا أو بعد خمس سنوات، فإن جيمس، الذي أصبح هذا الموسم أول لاعب يلعب في الدوري في الوقت نفسه مع ابنه، بروني، متأكد بالفعل من ترك بصمة لا تمحى في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

في لعبة الحكايات، استذكر كام جونسون السبت مباراته الأولى ضد فريق ليكرز في عام 2019 والتي كانت ظهوره الأول في البطولة بقميص فينيكس صنز.

"مثلي الأعلى"

واضاف "كان ذلك في فينيكس، لكن الجمهور بأكمله كان يرتدي اللون الأرجواني والذهبي (ألوان فريق ليكرز)".

وتابع "بمشاهدتي ذلك، فهمت مدى تأثير بعض اللاعبين، ليبرون في هذه الحالة، على الجماهير".

حتى أن تأثير بطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، يظهر على المواهب الشابة التي لم تكن قد ولدت عندما دخل الدوري.

وقال دينك باتي الذي يبلغ من العمر 18 عاما فقط والذي شارك في البطولة المصغرة للنجوم الشابة الواعدة الجمعة: "إنه لاعبي المفضل ومثلي الاعلى".

وأضاف "ما فعله، رحلته، كل ذلك كان له تأثير علي".

وتابع صانع الألعاب "ليبرون هو السبب وراء عدم ذهابي إلى الجامعة"، من أجل التحول إلى الاحتراف مباشرة بعد المدرسة الثانوية، مثلما فعل جيمس في عام 2003.

وفي لوس أنجليس، أتيحت الفرصة لـ"الملك جيمس" لترك بصمته على لاعب شاب آخر، وهو الماسة السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي انتقل إلى صفوف ليكرز بشكل مفاجئ في بداية شباط/فبراير الحالي.

ويقول كيفن دورانت إن "جيمس هو زميل رائع، يرحب بالوافدين الجدد بأذرع مفتوحة"، مضيفا "في الملعب، عليه فقط أن يلعب بطريقته الخاصة. فهو ينسجم مع الجميع".

حتى قبل وصول دونتشيتش، كان اللاعب رقم 23 قد اختار سابقا منح بعض المساحة لأنتوني ديفيس الذي أصبح الحل الهجومي الأول لليكرز، قبل انتقاله إلى دالاس مافريكس في صفقة مبادلة مع السلوفيني العملاق.