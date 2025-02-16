شكرا لقرائتكم خبر عن بامبا يقود هجوم بتروجت أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بتروجت، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد السلام، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عكاشة - حامد حمدان - رشاد المتولي.

خط الهجوم: جابرييل شاكويدي - إسماعيل بامبا - بدر موسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد خليفة وزياد فرج وأحمد فاروق وأدهم حامد و مصطفى الجمل و خالد أبوزيادة وإسلام هشام وإسلام عبد الله وأحمد غنيم.

ويمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.