شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي والإسماعيلي في الدوري قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويمتلك فريق الأهلى 29 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 22 هدفاً وتلقت 8 أهداف، فيما يمتلك الإسماعيلى 12 نقطة بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13.



أرقام الأهلي والإسماعيلي

أرقام الأهلى والإسماعيلى في الدوري

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

ويتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.