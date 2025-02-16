شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب الناشئين بمعسكر المغرب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعداداته القوية خلال معسكره المقام في المغرب حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية قوية ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة قوية أمام منتخب المغرب يوم الثلاثاء 18 فبراير في السابعة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني لاختبار جاهزية اللاعبين، والوقوف على مدى استيعابهم للخطط التكتيكية.

ويخوض المنتخب مباراته الثانية الخميس 20 فبراير عندما يواجه منتخب زامبيا في تمام الساعة الخامسة مساء في لقاء ينتظر أن يكون حافلًا بالندية والإثارة.

ويختتم المنتخب الوطنى مواجهاته الودية في المعسكر المغربي بمواجهة منتخب السنغال يوم السبت 22 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء في مباراة تمثل اختبارًا قويًا للاعبين قبل العودة إلى القاهرة.

وتقام جميع المباريات الثلاث في العاصمة المغربية الرباط حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال هذه التجارب لتجهيز اللاعبين ورفع مستوى التجانس بينهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.