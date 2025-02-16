شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى وسيف جعفر على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مقاعد بدلاء فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال مواجهة بتروجت، تواجد كل من، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

ويلتقى الزمالك مع بتروجت فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد السلام، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.