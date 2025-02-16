شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 03:11 م

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى

خط الهجوم

اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

أحمد صبحى، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادرى، محمد بسيونى، أحمد ربيع.