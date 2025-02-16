شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة يؤازر الزمالك أمام بتروجت من مدرجات السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد فى استاد السلام لمؤازرة الأبيض في مواجهة بتروجت، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد شحاتة عن الزمالك في لقاء اليوم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وفضل اللاعب حضور المباراة لمؤازرة زملائه في اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت في الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.