شكرا لقرائتكم خبر عن خضر وطلب وبيبو الثلاثي المحترف بأوروبا يقتربون من معسكر منتخب الشباب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر للشباب، تحت قيادة المدرب أسامة نبيه، التحضير لمعسكره المقبل، واستقر على استدعاء 3 محترفين من الدوريات الأوروبية، فى خطوة لتعزيز صفوف الفريق بالمواهب الشابة.

وقرر نبيه ضم كل من: "سليم طلب – لاعب هيرتا برلين الألماني، وعمر خضر – جناح أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو خالد بيبو – لاعب أراو السويسري"، لمعسكر المنتخب الذى ينطلق 20 فبراير الجاري.

ويهدف الجهاز الفني، بقيادة أسامة نبيه، إلى اختبار قدرات هؤلاء اللاعبين ودمجهم في صفوف المنتخب، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث يأمل في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب القارية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت الخميس عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثانية مع نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

المنتخبات المتأهلة لهذه البطولة هي: مصر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، وزامبيا، بالإضافة إلى منتخب متأهل من تصفيات وسط أفريقيا.

بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 13 فريقًا، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025، سيتأهل من هذه البطولة أفضل 4 منتخبات إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2025، وستقام بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي، وذلك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.