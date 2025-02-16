شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يقترب من الرحيل عن البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي من الرحيل عن الفريق، وذلك بعد غيابه عن المشاركة فى المباريات، رغم تعافيه من إصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة ومشاركته في التجارب الودية للفريق استعداداً لمباريات الدوري، حيث غاب اللاعب عن المشاركة بشكل أساسي وكذلك عن مقاعد البدلاء.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته، فى الرابعة عصر اليوم، مع سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين فى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري أمام المصري سلبياً بدون أهداف.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 13 مبارة، حيث فاز في 5 مباريات وخسر 4 مواجهات وتعادل في 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

واكتفى فريق البنك الأهلي بالتعاقد مع صفقة وحيدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد ضم حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادماً من بترول أسيوط.