اتحاد الكرة يخاطب 6 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم حكام لقمة الأهلي والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد الكرة 6 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم حكام أجنبي لقمة الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، المقرر لها 22 فبراير الجاري، باستاد القاهرة الدولي، بالجولة 15 من بطولة دوري NILE، لنسخة الموسم الحالي 2024-2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة مساء السبت المقبل 22 فبراير باستاد القاهرة الدولي، الذي وافق على استضافة هذه القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.



ويخوض مباراة القمة للمرة الأولى عدد كبير من اللاعبين في الفريقين وهم، محمود جهاد وأحمد حسام وصلاح مصدق وأحمد الجفالي، رباعي الزمالك، وجراديشار، ومصطفى العش، وأحمد رضا، ثلاثي الأهلي، واللاعبين الـ7 انتقلوا في فترة الانتقالات الشتوية إلى الفريقين، لتعزيز صفوفهما خلال بقية الموسم.



وطالب الأهلي من قبل بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة، مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية.