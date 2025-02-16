شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شمال أفريقيا يعقد فى القاهرة على هامش اجتماعات الكاف الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 03:21 م

يعود الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم إلى القاهرة عائداً من العاصمة الجزائرية، حيث حضر اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم مندوباً عن الاتحاد المصري.

ووجّه عزام الدعوة لأعضاء اتحاد شمال أفريقيا لعقد الاجتماع المقبل للاتحاد بمقر الاتحاد المصرى بمركز المنتخبات الوطنية 11 مارس المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



كما قرر اتحاد شمال أفريقيا في اجتماعه اعتماد الموازنة وخطة النشاط للعام الحالي 2025.