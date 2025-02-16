شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منتخب الكرة النسائية قبل السفر إلى رواندا لخوض ذهاب تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى رواندا فى العاشرة مساء الاثنين المقبل، لخوض مباراة ذهاب الدور الأول بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2026.

تقام المباراة فى الثالثة عصر الجمعة المقبل بملعب كيجالى بيليه المغطى بالنجيل الصناعى.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصرى لكرة القدم، أنه بالرغم من استقرار الوضع الطبى فى رواندا إلا أن الاتحاد المصرى حصّن البعثة بالتطعيمات اللازمة، وفقا لبروتوكول الصحة العالمية، حيث حصل أعضاء البعثة على تطعيمات ضد أمراض الكوليرا والملاريا والحمى الصفراء والحمى الشوكية وشلل الأطفال.



وقرر مجلس إدارة الاتحاد إسناد رئاسة البعثة للدكتورة إيناس مظهر عضو المجلس.