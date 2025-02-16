شكرا لقرائتكم خبر عن "العدد قابل للزيادة".. سباحو سيتي كلوب يرفعون رصيدهم لـ5 ميداليات فى بطولة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع منتخب أندية سيتى كلوب للسباحة رصيده فى بطولة منطقة الجيزة إلى 5 ميداليات، وتمكن أبناء سيتي كلوب من إحراز ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية) في مرحلة 11 سنة أولاد.

وكان منتخب "سيتي كلوب" قد اختتم منافسات مرحلة 12 سنة بإحراز ميدالية فضية أضافتها إيرام أحمد محمود في سباق 50 متر حرة بنات، لتكون الميدالية الثانية للاعبة نفسها التي أحرزت أيضاً برونزية سباق 100 متر حرة.

ومازالت الفرصة سانحة لأبطال سيتي كلوب لتحقيق مزيدا من الميداليات، حيث يخوض منتخب أندية "سيتي كلوب" للسباحة منافسات مرحلتي 13 و14 سنة في بطولة الجيزة الشتوية للسباحة القصيرة التي تختتم منافساتها يوم 22 فبراير الحالي.

وتعد السبّاحة إيرام أحمد محمود من بنات سيتي كلوب كفر الشيخ التي تعلمت السباحة على مدار سنتين ضمن مشروع سيتي كلوب لصناعة بطل المستقبل تنفيذا للاستراتيجية الرياضية للمجموعة ببناء قاعدة رياضية بالتركيز على الناشئين في جميع اللعبات وفروع النادي بالمحافظات لخدمة المنتخبات الوطنية والمستوى الأول مستقبلاً، بالإضافة إلى خدمة مجتمعات سيتي كلوب وأبنائها في فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وبدأت مجموعة أندية سيتي كلوب، بالفعل جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لأكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية

وفى هذا الإطار أشار الكابتن طارق لبيب رئيس جهاز السباحة بأندية سيتي كلوب إلى أن هناك برامج قوية تنفذ فى السباحة من حيث الاختيار والتدريب وفق الطرق الحديثة ومواكبة التطور الملحوظ ما أثمر عن هذا النجاح، مضيفا بأن هناك خطة طموحة لسباحة سيتى كلوب، لتفريخ أبطال أوليمبيين.

وأضاف رئيس جهاز السباحة أنه ونائبه الكابتن محمد مسعد والمدير الفني الدكتور محمد محجوب على تواصل دائم بكافة فروع السباحة من خلال الجولات اليومية الميدانية اضافة إلى التواصل الإلكتروني من أجل الاطمئنان على نجاح الخطة الموحدة وتحقيق الهدف الموضوع من إدارة المجموعة برئاسة الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس الإدارة الذي نلقى منه كل تشجيع ورعاية و الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة بالإضافة إلى الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع الرياضة .



أبطال سيتى كلوب



سيتى كلوب



سيتى كلوب



سباحة سيتى كلوب



سيتى كلوب



أبطال سيتى كلوب



سيتى كلوب