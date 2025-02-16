شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد السلام استعدادًا لمواجهة بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك إلى استاد السلام استعداداً لخوض مباراة بتروجت ،المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة.

مباراة الزمالك وبتروجت تمثل الظهور الأول لبيسيرو برفقة الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس.

وطالب جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا فى استعادة قمة المسابقة وملاحقة الأهلى وبيراميدز ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخ القلعة البيضاء، ويرغب بيسيرو في ترك انطباع مميز في أول مباراة يقودها للفارس الأبيض قبل مواجهة الأهلى السبت المقبل بقمة الكرة المصرية.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر من عام 2015.