شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو السادس.. 5 مدربين تولوا قيادة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قائمة المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للقطبين الأهلى والزمالك على مر التاريخ.

وقاد البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريبات الأبيض منذ مساء الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأصبح جوزيه بيسيرو المدرب السادس الذى يتولى القيادة الفنية للأهلى والزمالك، حيث سبقه 5 مدربين قبل بداية رحلته مع لقلعة البيضاء.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر من عام 2015.

ونستعرض المدربين الذين قادوا الأهلى والزمالك قبل بيسيرو..

الإنجليزى مايكل إيفرت: قاد الزمالك في 1981-1982، بينما قاد الأهلي في 1991.

محمود الجوهرى: الأهلي (ولايتان) 1992-1983، 1984-1985، بينما قاد الزمالك في 1993-1994

الألماني راينر هولمان: قاد الأهلي في 1995-1998، وتولى قيادة الزمالك عام 2008

الفرنسي باتريس كارتيرون: قاد الأهلي في 2018، بينما قاد الزمالك في 2019–2020

البرتغالى نيلو فينجادا: قاد الزمالك في 2003 – 2004، ووقع عقود تدريب الأهلي في 2009 (ولم يظهر في أي مباراة رسمية).