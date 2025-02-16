شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل يقود تشكيل بتروجت المتوقع أمام الزمالك بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بتروجت لمواجهة الزمالك اليوم في الرابعة عصرًا في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري nile.
ويبدو التشكيل المتوقع لبتروجت أمام الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: محمود شديد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح
الوسط: حامد حمدان، أدهم حامد، رشاد المتولي، محمد علي، بدر موسى
الهجوم: شكودي جبريل
وأعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك وضمت 21 لاعبا كالتالي:
في حراسة المرمى: عمر صلاح ومحمد خليفة
وفي خط الدفاع: محمود شديد وعبدالله محمود وتوفيق محمد وهادي رياض وأحمد بحبح وإسلام عبدالله وأحمد غنيم
وفي خط الوسط: حامد حمدان ومحمد علي عكاشة ورشاد المتولي ومصطفى الجمل وأدهم حامد وبدر موسى وعبد العزيز السيد وزياد فرج
وفي خط الهجوم: شيكودي جبريل وإسلام هشام وأحمد فاروق وإسماعيل بامبا
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