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جبريل يقود تشكيل بتروجت المتوقع أمام الزمالك بالدوري اليوم

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جبريل يقود تشكيل بتروجت المتوقع أمام الزمالك بالدوري اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بتروجت لمواجهة الزمالك اليوم في الرابعة عصرًا في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري nile.

ويبدو التشكيل المتوقع لبتروجت أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح

 

الوسط: حامد حمدان، أدهم حامد، رشاد المتولي، محمد علي، بدر موسى

 

الهجوم: شكودي جبريل

وأعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك وضمت 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عمر صلاح ومحمد خليفة

وفي خط الدفاع: محمود شديد وعبدالله محمود وتوفيق محمد وهادي رياض وأحمد بحبح وإسلام عبدالله وأحمد غنيم

وفي خط الوسط: حامد حمدان ومحمد علي عكاشة ورشاد المتولي ومصطفى الجمل وأدهم حامد وبدر موسى وعبد العزيز السيد وزياد فرج

وفي خط الهجوم: شيكودي جبريل وإسلام هشام وأحمد فاروق وإسماعيل بامبا

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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