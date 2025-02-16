شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الإسماعيلى فى صراع القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 02:30 م

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى اليوم الأحد فى الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية، كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر الإسماعيلى من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى يهزم الإسماعيلى في صراع القيمة التسويقية

يتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.