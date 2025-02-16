شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مباراة جمعت الزمالك وبتروجت قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

26 مباراة جمعت الزمالك وبتروجت قبل لقاء اليوم، حقق الفارس الأبيض 15 فوزاً و 6 تعادلات، وخسر 5 مرات، وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 24.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع بتروجت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.



مواجهات الزمالك وبتروجت

وركز الجهاز الفني للزمالك، على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.