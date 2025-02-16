شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة بتروجت اليوم الأحد فى الجولة الجديدة لبطولة الدوري المصري، ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري فى أول ظهور للمدرب بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن منصبه.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبتروجت 1.15 مليون يورو.



الزمالك يتفوق على بتروجت في القيمة التسويقية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.