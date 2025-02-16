شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواهب تتألق خارج الثلاثة الكبار فى الإيجبشيان ليج.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

دفعة جديدة من المواهب الكروية كشفت عنها منافسات بطولة دوري NILE خلال الموسم الجاري 2024 – 2025، خارج الثلاثة الكبار، الأهلي والزمالك وبيراميدز، وذلك بعدما أثبتوا تألقهم بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة المحلية، في مختلف المراكز، وباتت أعين الكبار تراقبهم خلال المباريات على أمل ضمهم فى وقت لاحق.

محمود جاد

قدم محمود جاد ، حارس مرمى النادي المصري، مستوى مميزاً منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث نجح فى الدفاع عن عرين الفريق البورسعيدي في أهم مباريات الموسم ليساهم في تحقيق المصري لانتصارين مهمين، على الزمالك بهدف نظيف، وعلى بيراميدز بنفس النتيجة، وإجمالاً شارك محمود جاد مع المصري في 18 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، نجح خلالهم فى الحفاظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

زلاكة

فرض محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، لاعب سيراميكا، نفسه على الساحة الكروية بعد تألقه مع سيراميكا منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح صاحب الـ 25 عاماً في أن يكون مصدر إزعاج لمدافعي الفرق، وظهر بشكل متميز خاصة فى مواجهة سيراميكا والأهلي بالدوري، ما كان سبباً في أن يلفت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، وشارك زلاكة مع سيراميكا في 14 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 .

عمرو ناصر وبن حمودة

اقتحم الثنائي عمرو ناصر لاعب فريق فاركو، والتونسي محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة، قائمة هدافي الدوري خلال الموسم الجاري، حيث سجل عمرو ناصر 6 أهداف ليحتل المركز الثالث خلف الثنائي، إمام عاشور لاعب الأهلي صاحب الـ 8 أهداف، وناصر منسي لاعب الزمالك صاحب الـ 6 أهداف، بينما يتواجد محمد علي بن حمودة في المركز الرابع برصيد 5 أهداف، وكان التونسي دخل في دائرة اهتمامات الزمالك خلال فترة القيد الشتوي الماضي، غير أن مسؤولو المحلة تمسكوا باستمرار اللاعب.

خالد النبريص

رغم تراجع نتائج النادي الإسماعيلي منذ بداية الموسم الجاري، ليحتل الدراويش المركز الـ 14 في مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، إلا أن الفلسطيني خالد النبريص لاعب الفريق الأصفر ظهر بمستوى متميز خلال المباريات السابقة ولفت الأنظار بشكل ملحوظ، بعدما خاض 12 مباراة مع الدراويش في الموسم الجاري، سجل هدفاً وصنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق.