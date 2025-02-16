شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل بيسيرو مع الأهلي قبل قيادة الزمالك فى مباراته الأولى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو نظيره بتروجت فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين تمثل الظهور الأول لبيسيرو برفقة الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس.

وطالب جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا فى استعادة قمة المسابقة وملاحقة الأهلى وبيراميدز ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخ القلعة البيضاء، ويرغب بيسيرو في ترك انطباع مميز في أول مباراة يقودها للفارس الأبيض قبل مواجهة الأهلى السبت المقبل بقمة الكرة المصرية.

مباراة الزمالك وبتروجت تمثل الظهور الأول لبيسيرو برفقة الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر من عام 2015.

قضى بيسيرو 94 يومًا على رأس القيادة الفنية للأهلى منذ وصوله إلى القاهرة يوم 16 أكتوبر 2015 لتولى المهمة، وقاد بيسيرو الأهلى فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة متواجدا فى المركز الثالث للدورى، وخسر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط، وهو ما جعل الجماهير توجه الانتقادات الحادة إليه وطالبت الإدارة بضرورة رحيله، ليرحل بالفعل بيسيرو سريعا عن جدران القلعة الحمراء، ليتولى قيادة بورتو البرتغالي، ليصبح أسرع مدير فني أجنبي يرحل عن الأهلي في الألفية الجديدة، وكان آخر لقاء لجوزيه بيسيرو مع الأهلي، أمام الداخلية في الدوري المصري، وانتهى بالتعادل (1-1).

-سجل الأهلى تحت قيادة بيسيرو 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، وهى حصيلة كبيرة مقارنة بعدد المباريات التى خاضها الفريق الأحمر منذ بداية المسابقة وقتها.

-هداف الأهلي تحت قيادة بيسيرو كان الجابوني ماليك إيفونا 5 أهداف، ثم عبد الله السعيد 4 أهداف.

ورحل بيسيرو عن الأهلى في يناير 2016 بشكل مفاجئ وقبل أيام من مباراة الفريق أمام الإسماعيلى في بطولة الدورى، بعد دفع الشرط الجزائى لتدريب بورتو البرتغالى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.