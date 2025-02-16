شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويدير أمين عمر مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بالجولة 14 من الدوري المصري، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وعمر فتحي، ويتواجد عاطف حسين حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الصباحي ويعاونه خالد حسين.

وستكون تلك أول مباراة لأمين عمر يديرها هذا الموسم للأهلي في الدوري المصري والثانية بشكل عام بعدما أدار مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر بركلات الترجيح.

فيما ستكون تلك ثالثة مباراة يديرها للإسماعيلي في الدوري، وانتصر الدراويش في كلاهما تحت قيادة صافرته، على بتروجت 1-0 ومودرن سبورت 3-0 اعتباريا.

وستكون تلك ثالث مباراة بين الفريقين يديرها الحكم صاحب الـ 39 عاما.

فأدار مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في 2017 وانتهت بفوز الأحمر بفضل هدفي عبد الله السعيد وعمرو السولية.

ثم مباراة الفريقين في 2018 وانتهت بفوز الأهلي 1-0 بفضل هدف وليد سليمان.

إجمالا أدار أمين عمر 26 مباراة للدراويش انتصروا في 8 وتعادلوا في 10 وخسروا 8.

ومع الأهلى أدار أمين عمر 24 مباراة للقلعة الحمراء في جميع المسابقات، فاز الأهلى في 16 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 6 مواجهات، وأدار أمين عمر نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلى وبيراميدز، وفاز فيه الأحمر 2/1 وتوج بطلا للكأس ، كما أدار مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر بركلات الترجيح.

ويتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.