شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مباراة جمعت الأهلي والإسماعيلي فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

125 مباراة جمعت الأهلى مع الإسماعيلى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 67 فوزاً مقابل 36 تعادل، فيما فاز الدراويش 22 مرة، وسجل لاعبو الأهلى 186 هدفاً وتلقت شباكهم 97.

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع الاسماعيلى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

125 مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى بالدورى

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.

ويتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.