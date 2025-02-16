هل يجد اتحاد الكرة فى "دورى المحترفين" الحل السحرى لأزمة بطولة المحليين؟

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل اتحاد الكرة بين أكثر من سيناريو للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين، بعدما أوقعت القرعة المنتخب فى مواجهة جنوب أفريقيا بالمرحلة الأولى من التصفيات.

وكان اتحاد الكرة استقر على مشاركة منتخب 2005 بقيادة أسامة نبيه فى التصفيات، إلا أن الأمر بات صعباً بسبب تعارض مواعيد المباريات بين تصفيات أمم أفريقيا للمحليين وبطولة أمم أفريقيا للشباب ، وهو ما دفع اتحاد الكرة للتفكير فى حلول أخرى منها تكليف وائل رياض بتشكيل منتخب للمحليين وخوض التصفيات.

وبجانب هذه الاقتراحات، ظهر سيناريو ضعيف وهو أن يولى اتحاد الكرة المهمة إلى أحد مدربى دورى المحترفين، ويقوم بتشكيل منتخب من لاعبى دورى المحترفين لخوض هذه التصفيات، ورغم أنه لا يلقى قبولا كبيرا داخل مجلس إدارة الاتحاد إلا أن المجلس كل هذه الاقتراحات قبل البت فيها.

ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة المنتخب الذي سيشارك في بطولة امم أفريقيا للمحليين، بعد مداولات خلال الفترة المقبلة، حيث أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن وقوع منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، أمام الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

تشارك سبع دول في الدورة المصغرة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المحليين، وهي مصر، الجزائر، جزر القمر، جنوب إفريقيا، الجابون، جامبيا، مالاوي، بينما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025، بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.