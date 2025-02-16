شكرا لقرائتكم خبر عن برقية دعم وتأييد للرئيس السيسى.. مجلس الشمس يكرم رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور أسامة أبو زيد برقية حب وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية داعمين أى قرار يتخذه للحفاظ على الأمن القومي المصرى، وذلك بحضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية على هامش حفل التكريم الذي أقامه المجلس الشمساوى بمقر النادي بمصر الجديدة للناجحين في انتخابات الاتحادات الرياضية الأخيرة.

وشدد الحضور على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يقف حائط صد منيع ضد أي محاولات للنيل من استقرار الوطن وسلامة أراضيه مدعوما بإرادة لا تلين من الشعب المصري لتأييد قائده ومن خلفه مؤسسات الدولة الوطنية المخلصة فى مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الأبية.

وحرص مجلس ادارة الشمس برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور أسامة أبوزيد على إقامة احتفالية خاصة لتكريم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الناجحين في الانتخابات الأخيرة حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والنائبة البرلمانية آية مدنى عضو اللجنة الأولمبية الدولية الدائم وعضو اللجنة الأولمبية المصرية والبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي لاعب الخماسى الحديث بالنادي المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

واحتفي د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس بالمكرمين من ضيوف النادي من مجالس إدارة الاتحادات الرياضية متمنيا التجمع دائما في مناسبات وإنجازات رياضية مضيفا أن الانتخابات شهدت تغييرا في أكثر من 19 اتحاد رياضي مشددا على دعمه لمجالس إدارة الاتحادات والتعاون من أجل تحقيق إنجازات رياضية جديدة.

وتابع أن الرياضة المصرية عانت خلال السنوات الماضية وأن التغيير ظهر جليا بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة والرياضيين الأمر الذي انعكس إيجابيا لتحقيق إنجازات رياضية أولمبية لمصر مختتما كلمته بأن نادي الشمس يضم أحمد أسامة الجندي بطل أولمبياد باريس 2024 ولدينا مستقبل الخماسي الحديث بتجديد عقد شقيقه الأصغر محمد الجندي بطل مصر القادم والعالم في اللعبة.

قدم الحفل المذيع الشهير خالد خيرى والذى دعا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة لإلقاء كلمة رحب فيها بالجميع مشيدا بدعوة مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد متمنيا مواصلة الإنجازات الرياضية قبل أن يحظى بتكريم من د. أسامة أبوزيد ثم كرم الثنائى النائبة البرلمانية آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية الدائم وعضو اللجنة الأولمبية المصرية والبطل الأولمبى أحمد أسامة الجندى المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسى الحديث.

كما شهد الحفل تكريم رؤساء الاتحادات الرياضية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث واللواء حازم حسنى الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الرماية واللواء شريف القماطي القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التجديف والدكتور اسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصرى للفروسية والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والأستاذ عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

كما تم تكريم المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو والدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصري للجمباز والأستاذ محمد مطيع رئيس الاتحاد المصرى للجودو والكابتن محمد طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح والمهندسة آمنة الطرابلسى رئيس الإتحاد المصرى للإسكواش والمحاسب شريف مصطفي رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو واللواء مجدى اللوزى رئيس الاتحاد المصري للملاكمة والعميد حاتم فودة رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوي.

وتم تكريم اللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة واللواء أحمد كامل رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك واللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي والدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكية والعميد ياسر الشامي رئيس الاتحاد المصري لانزلاق الهواة والعميد هاني حسين رئيس الاتحاد المصرى للقوس والسهم و اللواء عبدالرحمن حماد رئيس الاتحاد المصرى للقفز بالمظلات والكابتن اسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس الذي اعتذر بسبب اجرائه لعملية جراحية وتسلم درع التكريم الخاص به أحمد كمال عضو مجلس إدارة الإتحاد.

وكرم د. أسامة أبوزيد في حضور المهندس ياسر إدريس كلا من اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة والمستشار خالد الحفنى نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة والعميد احمد عبدالرحمن نائب رئيس اتحاد القفز بالمظلات و المحاسب محمود اباظة أمين صندوق اتحاد تنس الطاولة والدكتورة مني شفيق عضو مجلس ادارة اتحاد الخماسي الحديث ووالدة البطل الأولمبى أحمد أسامة الجندى والكاتبة الصحفية ايناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والكابتن ياسر محروس واللواء طارق عز الدين عضوا مجلس إدارة اتحاد الجودو والكابتن محمد ايهاب محسن والكابتن محمد فتحي عضوا مجلس إدارة اتحاد السلة والدكتور وائل قنديل عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة والكابتن عبير عقيل عضو مجلس ادارة اتحاد اليد .

كما تم تكريم أحمد حواس ومي الأطمس عضوا مجلس إدارة اتحاد الاسكواش والأستاذ أحمد كمال الدين عضو مجلس ادارة اتحاد التنس الأرضي ووائل السرنجاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز والاستاذ اسلام على عضو مجلس ادارة اتحاد الرماية و الاستاذ شهاب يحيى عضو مجلس ادارة اتحاد الريشة الطائرة والمهندس وليد محمود و الكابتن عمرو فهمى عضوا مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والاذاعية ريهام سويلم عضو مجلس ادارة اتحاد القوس والسهم والعميد حسام موسي عضو مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه والمهندس حسن أحمد والدكتورة مروة كمال طايل عضوا مجلس إدارة اتحاد انزلاق الهواة والمحاسب محمد عبدالمنعم المدير التنفيذى لاتحاد التايكوندو والكابتن مرام جلال ممثل نادي الشمس فى اتحاد السباحة و اللواء جمال الأنصارى رئيس منطقة القاهرة لاتحاد القفز بالمظلات.

حضر حفل تكريم رؤساء وأعضاء الإتحادات الرياضية اللواء نبيل ثروت واللواء حسن شاهين رئيسى مجلس الشمس السابقين ومن المجلس الحالى المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والنائب محمد الكومى أعضاء المجلس والمحاسب تامر على مستشار مجلس الإدارة والأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذى للنادي والكابتن أحمد عبدالله المشرف العام على قطاع النشاط الرياضى.

كما حضر الحفل المهندس مصطفى الشبراوى أمين قسم النزهة بحزب مستقبل وطن ولفيف من كبار الضيوف وأعضاء النادى ورؤساء قطاعات والأجهزة الفنية بالنادي .

وحرص نادي الشمس على الإعلان عن الزي الرسمي الجديد والذي شهد إعلانه البطل أحمد أسامة الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس للخماسى الحديث وشقيقه الأصغر محمد الجندى بطل العالم للشباب للعبة .



نادى الشمس



نادى الشمس



نادى الشمس