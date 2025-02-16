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استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور

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  • استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور 1/7
  • استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور 2/7
  • استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور 3/7
  • استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور 4/7
  • استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور 5/7
  • استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور 6/7
  • استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - تزين استاد السلام لاستقبال مباراة الزمالك وبتروجت، والتى تجمعهما فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

مباراة الزمالك وبتروجت تمثل الظهور الأول لبيسيرو برفقة الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس.

وطالب جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا فى استعادة قمة المسابقة وملاحقة الأهلى وبيراميدز ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخ القلعة البيضاء، ويرغب بيسيرو في ترك انطباع مميز في أول مباراة يقودها للفارس الأبيض قبل مواجهة الأهلى السبت المقبل بقمة الكرة المصرية.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر من عام 2015.

استاد السلام
استاد السلام

 

دكة البدلاء
دكة البدلاء

 

ملعب استاد السلام
ملعب استاد السلام

 

ملعب الزمالك وبتروجت
ملعب الزمالك وبتروجت

 

ملعب السلام
ملعب السلام

 

ملعب مباراة الزمالك
ملعب مباراة الزمالك

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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