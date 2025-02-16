شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السلام جاهز لاستضافة مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين استاد السلام لاستقبال مباراة الزمالك وبتروجت، والتى تجمعهما فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

مباراة الزمالك وبتروجت تمثل الظهور الأول لبيسيرو برفقة الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس.

وطالب جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا فى استعادة قمة المسابقة وملاحقة الأهلى وبيراميدز ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخ القلعة البيضاء، ويرغب بيسيرو في ترك انطباع مميز في أول مباراة يقودها للفارس الأبيض قبل مواجهة الأهلى السبت المقبل بقمة الكرة المصرية.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر من عام 2015.



استاد السلام



دكة البدلاء



ملعب استاد السلام



ملعب الزمالك وبتروجت



ملعب السلام