شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة يعود لإدارة مباريات الزمالك بعد 793 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة بتروجت اليوم الأحد فى الجولة الجديدة لبطولة الدوري المصري، ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري فى أول ظهور للمدرب بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن منصبه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين نادر قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري الممتاز، ويساعد قمر الدولة في المباراة كل من أحمد نوفل وماجد المليجي، بينما يتواجد أحمد ناجي كحكم رابع، وفى غرفة الفيديو يتواجد محمد يوسف ويساعده حسني سلطان.

ويقود نادر قمر الدولة مباراة للزمالك كحكم ساحة لأول مرة منذ شهر ديسمبر من عام 2022.

وكانت المباراة الأخيرة التى قادها قمر الدولة للزمالك ضد البنك الأهلي وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد يوم 16 ديسمبر 2022، أى منذ 793 يوماً.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.