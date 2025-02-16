شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة ياسر إبراهيم فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يعود ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد مباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض ياسر إبراهيم حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز 26 يناير الماضي، والذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية.

واقترب ياسر إبراهيم من إنهاء برنامجه العلاجي وسيخضع لفحص طبي عقب مباراة الزمالك يوم 22 فبراير الجاري؛ لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وسيكون اللاعب قادراً على المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية عقب مباراة القمة بخمسة أيام على أكثر تقدير.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.