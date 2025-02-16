شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء أهداف الكرات الثابتة لغز فى الدوري المصري.. 3 أهداف × 13 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفارقة غريبة هذا الموسم، شهد الدوري المصري الممتاز ندرة كبيرة فى تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة، فلم تهتز الشباك سوى 3 مرات فقط من ركلات حرة مباشرة حتى الآن.

ويتصدر النادي الأهلي هذه الإحصائية بتسجيل هدفين عبر يحيى عطية الله ووسام أبو علي، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق وليد فرج لاعب مودرن سبورت.

وتُعد هذه الإحصائية ملفتة، خاصة أن الكرات الثابتة لطالما كانت سلاحًا مهمًا للأندية في حسم المباريات، ومع تقدم الدوري، تتطلع الجماهير لرؤية تحسن في استغلال هذه الفرص لزيادة غلة الأهداف في الجولات القادمة.

وتنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الاهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الاهلى مع الاسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.