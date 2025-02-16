أول ستار: ماكلونغ ملك السلات الساحقة للمرة الثالثة وهيرو يظفر بالثلاثيات

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو : أحرز ماك ماكلونغ مسابقة السلات الساحقة للمرة الثالثة تواليا السبت في سان فرانسيسكو عشية النسخة الرابعة والسبعين من مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما توج نجم ميامي هيت تايلر هيرو بمسابقة الرميات الثلاثية.

وقفز ماكلونغ، لاعب ماجيك دوسيولا من الدوري الرديف "جي ليغ"، فوق سيارة وثلاثة أشخاص في محاولاته الاربع وحقق سلات ساحقة ناجحة حصلت على درجات 50 نقطة كاملة من لجنة التحكيم في الجولتين الأولى والنهائية فأصبح أول لاعب يحقق الفوز لثلاث سنوات متتالية وعادل نايت روبنسون باعتباره الفائز الوحيد بلقب السلات الساحقة ثلاث مرات ولكنها لم تكن متتالية.

قال ماكلونغ (26 عاما): "حقًا، لا تحدث أشياء مثل هذه دون الاعتماد على أكتاف الكثير من الناس. لقد حصلت على الكثير من المساعدة"، مضيفا "كان الناس يفتحون صالات رياضية لوضع سيارة فيها. كان الناس يسمحون لي باستخدام سياراتهم. أنا ممتن حقًا الآن".

وأوضح أنه قد لا يسعى إلى الفوز باللقب الرابع على التوالي العام المقبل.

وتابع "قد يكون هذا هو النهائي الاخير بالنسبة لي، لكننا سنرى. إذا كانوا يريدون عودتي بشدة، فسأفكر في الأمر".

في الجولة الأولى، واجه ماكلونغ سيارة متوقفة أسفل السلة، وأمسك الكرة من خلال فتحة سقف مفتوحة، ثم قفز فوق السيارة، وأمسك بالكرة بين ساقيه وسدد ضربة ساحقة عكسية وسط هتافات الجماهير. ثم قفز فوق رجل واقف يمسك الكرة، حيث استدار وسدد ضربة ساحقة في ثاني محاولة له للوصول إلى المباراة النهائية ضد ستيفون كاسل من سان أنتونيو سبيرز.

في الدور النهائي، ركض كاسل من خلف السلة، وأمسك بالكرة التي مرت عبر السلة، ثم وضعها بين ساقيه وسددها بقوة محققا 49.6 نقطة. ثم قام ماكلونغ بتجهيز كرة واحدة يمسكها رجل على سلم بخفة على الحافة وأخرى يمسكها رجل يقف على ارض الملعب، فقفز عالياً، ولمس الكرة على الحافة بيده اليمنى وتابعها داخل السلة وسدد الثانية بيده اليسرى داخلها أيضا.

ثم مرر كاسل الكرة خلف ظهره وسددها بيده اليسرى محرزا 50 نقطة في محاولته الثانية، تاركًا ماكلونغ في حاجة إلى رمية سحرية أخرى للفوز باللقب الثالث على التوالي.

قفز ماكلونغ فوق رجل طويل القامة، ولمس الكرة في مقدمة الحافة ثم سددها بقوة محرزا 50 نقطة أخرى وتوج باللقب.

وفشل نجم ميلووكي باكس داميان ليلارد في الفوز بمسابقة الرميات الثلاثية للمرة الثالثة على التوالي بخروجه من الدور الاول، وكان اللقب من نصيب نجم ميامي هيت هيرو.

ولن ينضم ليلارد بالتالي إلى حاملي الرقم القياسي في المنافسة، لاري بيرد (1986، 1987، 1988) وكريغ هودجز (1990، 1991، 1992)، اللذين حقق كل منهما ثلاثة انتصارات متتالية.

تفوق هيرو على لاعب غولدن ستايت ووريرز بادي هيلد 24 23 في المباراة النهائية، وأصبح خامس لاعب من ميامي يفوز باللقب، والأول منذ جيمس جونز في عام 2011.

وقال هيرو: "كنت محظوظًا. اعتقدت أن بادي سيتفوق على الخمسة الأوائل هناك. لقد كانت منافسة رائعة. كان شعورًا رائعًا أني حققت الفوز. حاولت الاعتماد على العمل الذي قمت به قبل ذلك".

وأضاف "أنا سعيد لأنني حصلت على اللقب".

أحرز هيلد 19 من 27 محاولة ثلاثية وحصد 31 نقطة في الجولة الافتتاحية فبلغ النهائي، بينما تأهل كان هيرو آخر المتأهلين برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليلارد الذي أهدر الرمية الأخيرة التي كانت ستضمن له تخطي الدور الاول.

وذهبت جائزة مسابقة مهارات كل النجوم التي تتضمن تدريبات التصويب والتمرير مع فرق مكونة من لاعبين، إلى ثنائي كليفلاند كافالييرز دونوفان ميتشل وإيفان موبلي في 60 ثانية على حساب ثنائي ووريرز درايموند غرين وموزيس مودي.

وكان موبلي جزءًا من فوز كافالييرز بالمسابقة في عام 2022.