شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 149 مباراة، فاز فى 103 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 294 هدفا وتلقت شباكهم 117، وخرج بشباك نظيفة فى 82 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز(5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

أرقام كولر مع الأهلى

يتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.