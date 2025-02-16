شكرا لقرائتكم خبر عن 3 منتخبات و14 نادياً.. مسيرة بيسيرو التدريبية قبل قيادة الزمالك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

تولى البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، تدريب العديد من الأندية والمنتخبات قبل قيادته للقلعة البيضاء. ووصل البرتغالى جوزيه بيسيرو القاهرة مساء الخميس الماضي برفقة أفراد جهازه المعاون استعدادًا لتولى المهمة، والذى يتكون من نونو فيريرا المدرب المساعد، أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد، نونو ميجيل كاراباتو مدرب حراس المرمى، فيتور بيسيرو محلل الأداء، مايكل جوزيه مدرب الأحمال.

ويسلط الخليج 365 في السطور التالية أبرز محطات "بيسيرو" التدريبية

1992-1994: يونياو دي سانتاريم البرتغالي

1994-1996: يونياو دي مونتيمور البرتغالي

1996-1999: أورينتال البرتغالي

1999-2003: ناسيونال ماديرا البرتغالي

2003-2004: مساعد مدرب في ريال مدريد مع كارلوس كيروش

2004-2005: سبورتنج لشبونة البرتغالي

2006-2007: الهلال السعودي

2007-2008: باناثينايكوس اليوناني

2008: رابيد بوخارست الروماني

2009-2011: منتخب السعودية

2012-2013: سبورتنج براجا البرتغالي

2013-2015: الوحدة الإماراتي

2015: الأهلي

2016: بورتو البرتغالي

2016: سبورتنج براجا البرتغالي

2017: الشارقة الإماراتي

2018: فيتوريا دى جيماريش البرتغالي

2018: سبورتنج لشبونة البرتغالي

2020-2021: منتخب فنزويلا

2022: منتخب نيجيريا

ألقاب بيسيرو:

كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد كمدرب مساعد

كأس الدوري البرتغالي مع سبورتنج براجا

الدوري المصري

مسيرة بيسيرو التدريبية