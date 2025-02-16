شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبيب الأهلي وراء استبعاد أشرف بن شرقي من مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

جاء قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، باستبعاد المغرب أشرف بن شرقي لاعب الفريق من مباراة الإسماعيلي الليلة بناءً على تقرير الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد جاب الله.

من جهته عقد المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع طبيب الفريق خلال الساعات الماضية؛ لمناقشة موقف المُصابين من مباراة الإسماعيلي، وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي الذي كان مُرشحاً للدخول ضمن قائمة المارد الأحمر لمباراة الإسماعيلي.

ويعاني أشرف بن شرقي من شد خفيف فى العضلة الإمامية منذ تواجده فى فريقه السابق الريان القطري الذي انتقل منه للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة فى صفقة انتقال حُر بعد فسخ العقد بالتراضى.

وطلب طبيب الأهلي من مدرب الفريق إراحة أشرف بن شرقي من مواجهة الإسماعيلي من أجل تجهيزه بشكل أفضل للارتباطات المقبلة، خاصة أن اللاعب لم يكن يشارك بشكل منتظم مع الريان القطري.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أنه من الأفضل مشاركة اللاعب المغربي في التدريبات الجماعية عدة أيام حتى يتم تجهيزه بشكل جيد للزمالك فى مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي 21 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.