شكرا لقرائتكم خبر عن 21 بطاقة حمراء فى الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولات الثلاث عشر المنقضية من بطولة الدوري المصري إشهار 21 بطاقة حمراء، حيث يتصدر البنك الأهلي أكثر الأندية حصولا على الطرد في الأسابيع الفائتة.

ونال لاعبو البنك الأهلي 4 بطاقات حمراء، و3 بطاقات لفريق وغزل المحلة، وبطاقتين لكل من الزمالك والمصري والاتحاد وطلائع الجيش، وبطاقة لكل من الأهلي، سيراميكا، إنبي، مودرن سبورت، بتروجت، وبيراميدز.

وتنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الاهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الاهلى مع الاسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.