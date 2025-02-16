شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي.. الشحات وعاشور وجراديشار فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 11:15 ص

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى مساء اليوم الأحد بالدوري المصري، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، أمام عاشور، جراديشار

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي كلاً من:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أشرف داري – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – عمرو السولية – أحمد رضا – كريم وليد – أفشة – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – جراديشار – محمد عبد الله

ويتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.