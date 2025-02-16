شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجت.. ظهور منتظر للجفالي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت مكوناً من:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد ومحمد السيد.

خط الهجوم: أحمد الجفالى، أحمد سيد زيزو، وسيف الجزيري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.