شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن حالة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد: واقعة متكررة بسبب الإهمال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 10:46 ص

أبدى الإعلامى أحمد شوبير استياءه مما حدث للاعب يوسف أحمد، الذى أصيب فى بطولة الجمهورية الأخيرة للكاراتيه، وفقد الوعى وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن ما يحدث بشكل متكرر للاعبين دون اتباع الأكواد شىء سيئ بسبب الإهمال، مشيرا إلى أنه يوجد خلل فى عدم تطبيق أكواد الرعاية الصحية.

وأصدر اتحاد الكاراتيه بيانا أكد خلاله تطبيق أكواد الرعاية الصحية فى البطولات التى يشرف عليها الاتحاد بوجود جهاز لإنعاش القلب الكهربائي، وسيارة إسعاف مجهزة، وجهاز طبى مشرف على البطولة.

وشهدت بطولة الجمهورية التى تقام بالمركز الأولمبى بالإسكندرية تعرض اللاعب يوسف أحمد لفقدان الوعى والسقوط خلال المنافسات، ونقله إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية حيث تقام البطولة.