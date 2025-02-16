شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي أبرز غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي فى مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

11 لاعبًا خارج قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

وضمت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الإسماعيلى 11 لاعباً هم: "أشرف بن شرقى وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، ومصطفى مخلوف وحمزة عبد الكريم لأسباب فنية، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

وشهدت القائمة عودة الثنائى وسام أبو علي وأشرف داري بعد التعافى من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.