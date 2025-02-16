شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي فى آخر 10 سنوات.. بيرسي تاو يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

في السابعة مساء اليوم، الأحد، تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو استاد برج العرب لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع الاسماعيلى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض فى السطور التالية هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي آخر 10 سنوات :

1. بيرسي تاو 6 أهداف

2. عبد الله السعيد 3 أهداف

3. وليد سليمان 3 أهداف

4. محمد شريف 2 هدف

5. علي معلول 2 هدف

6. مؤمن زكريا هدف

7. رمضان صبحي هدف

8. عمرو السولية هدف

9. وليد أزارو هدف

10. أليو بادجي هدف

11. أحمد الشيخ هدف

12. بدر بانون هدف

13. صلاح محسن هدف

14. شادي حسين هدف

15. أحمد عبد القادر هدف

16. حسين الشحات هدف

17. إمام عاشور هدف.