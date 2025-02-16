الامارات | مفاجأة من مرتضى منصور بعد أزمة مرض محمود الخطيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي الزمالك، السابق المستشار مرتضى منصور عن نهاية الخلاف بينه وبين رئيس نادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب.

قال مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على منصة فيسبوك: "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا، ولقد تعرضت من قبل كثيراً لهذه المحنة من الله أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وأدعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالماً، وأن يعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".