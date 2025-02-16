شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا غداً الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويضع محمد إسماعيل المدير الفني لإنبى الرتوش النهائية على خطة الفريق قبل مواجهة سيراميكا،حيث جمع المدرب كافة التفاصيل الخاصة بالمنافس والطريق التي يلعب بها وأبرز الخطوط الرابحة بين صفوفه.

وتعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

سجل كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري هدف سيد البلد في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس،واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنبى فى الدقيقة (90+8) سجل منها أحمد أمين أوفا هدف التعادل.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعها من 13 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.