شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ونوران جوهر يتصدران قرعة بطولة تكساس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، قرعة بطولة تكساس، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش أعلنت التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ88 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع العاشر.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

واختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، علي فرج وهانيا الحمامي كأفضل لاعبان في الرجال والسيدات، خلال شهر يناير الماضي عقب تتويجهما ببطولة جي بي مورجان.