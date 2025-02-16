شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل افتتاح الجولة الـ"14" اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت، وسموحة مع البنك الأهلى، وحرس الحدود مع فاركو، وأخيراً الاهلى مع الاسماعيلى ، على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

ترتيب الدوري المصري

نتائج الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.