شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأحد فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع الاسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ موقف الأهلى والإسماعيلى في الدوري

يمتلك فريق الأهلى 29 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 22 هدفا وتلقت 8 أهداف، فيما يمتلك الإسماعيلى 12 نقطة بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13.

فاز الأهلى على غزل المحلة بهدف دون رد فى آخر ظهور بالدوري المصري، فيما خسر الإسماعيلى من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى والإسماعيلى فى الدوري3_الأهلى يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

125 مباراة جمعت الأهلى مع الإسماعيلى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 67 فوزاً مقابل 36 تعادلا، فيما فاز الدراويش 22 مرة، وسجل لاعبو الأهلى 186 هدفاً وتلقت شباكهم 97 . وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

5- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 149 مباراة، فاز فى 103 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 294 هدفا وتلقت شباكهم 117، وخرج بشباك نظيفة فى 82 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.