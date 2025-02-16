شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأحد في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ موقف الزمالك وبتروجت فى جدول الدوري

يمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.

2_ الزمالك يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبتروجت 1.15 مليون يورو.

3_ نتيجة آخر ظهور للزمالك وبتروجت فى الدوري

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية، بعدما فاز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر بتروجت من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

4_ تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجت

26 مباراة جمعت الزمالك وبتروجت قبل لقاء اليوم، حقق الفارس الأبيض 15 فوزاً و 6 تعادلات، وخسر 5 مرات، وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 24.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع بتروجت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

5_ الظهور الأول لـ بيسيرو بعد رحلة جروس

مباراة الزمالك وبتروجت تمثل الظهور الأول لبيسيرو رفقة الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس.



قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى 13 مباراة، حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 12.

سبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك فى ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة فى 6 مباريات فقط.

سجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

حقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.